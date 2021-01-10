الصين تطلب تأجيل سباق الجائزة الكبرى في فورمولا 1

2021/01/10 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر موقع موتورسبورت أن منظمي سباق جائزة الصين الكبرى ببطولة فورمولا 1 للسيارات طلبوا تأجيل سباق شنغهاي من أبريل (نيسان) إلى موعد لاحق خلال موسم 2021.

ونقل الموقع عن مدير الشركة المسؤولة عن تنظيم السباق يي بين يانغ: “نحن نتواصل مع (مسؤولي فورمولا 1) في اجتماع عبر الهاتف تقريباً كل أسبوع، رغم إعلان جدول السباقات، أعتقد أنه من غير المؤكد بشكل كبير أن سباق فورمولا 1 سيقام خلال النصف الأول من العام في أبريل (نيسان).

وأضاف: “نحن نأمل في استبدال موعد السباق بموعد في النصف الثاني من العام، ولقد تقدمنا بطلب رسمي ونحن نتمنى التأجيل للنصف الثاني”.

وكان لورانس سترول مالك فريق أستون مارتن قال الأسبوع الماضي، إنه تم التوصل لاتفاق لتأجيل سباق أستراليا، على أن تستضيف البحرين السباق الافتتاحي للموسم في مارس (آذار) بسبب جائحة كوفيد-19.

وألغيت العديد من سباقات العام الماضي بسبب كورونا، وكان من المفترض إقامة 22 سباقاً قبل أن يتقلص العدد إلى 17 سباقاً في أوروبا والشرق الأوسط، واستضافت بعض الحلبات، ومنها البحرين، سباقين.

وأعلن مسؤولو فورمولا جدول سباقات 2021 في نوفمبر (تشرين الأول) بوجود 23 سباقاً، بينما يبلغ الرقم القياسي حتى الآن في موسم واحد 22 سباقاً.

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