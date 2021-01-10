صالح والفياض يؤكدان أهمية احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية

2021/01/10 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وذكر بيان عن مكتب صالح أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، و التأكيد على احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية”.

وأكد اللقاء على “أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين”.

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