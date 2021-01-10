بالصور .. المحتجون يعودون مجددا لساحة الحبوبي ويقطعون الطريق المؤدية لها

2021/01/10 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجمع العشرات من متظاهري الناصرية في ساحة الحبوبي مركز الاحتجاج الرئيس في محافظة ذي قار، وذلك تلبية لدعوة أطلقها ناشطون للاحتجاج على اعتقال عدد من الناشطين.

وذكر مراسلنا في الناصرية أن القوات الأمنية التي كانت تؤمن الساحة انسحبت بعد دخول العشرات من المتظاهرين، مشيرا إلى أن بعض المتظاهرين قاموا بقطع مداخل الساحة بالإطارات المشتعلة تعبيرا عن رفضهم لاستمرار اعتقال الناشطين وتسويف مطالب التظاهرات.

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