رئيس البرلمان الإيراني: الاتفاق النووي ليس مقدسا

2021/01/10 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، من أهمية عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن قاليباف تأكيده ان بلاده لا تعد الاتفاق النووي مقدسا بالنسبة لها، وأنها كانت قد قبلت به بشرط رفع العقوبات عنها، مضيفا ان توقيع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على العودة للاتفاق لا يعد ضمانا لطهران، التي ستفي بالتزاماتها حسب قوله في حال رفع العقوبات بشكل ملموس.

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