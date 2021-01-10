محافظ بغداد يعلن قرب تأهيل مستشفى الشيخ ضاري وادخاله بالخدمة

2021/01/10 | 16:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاحد، قرب انجاز مشروع تأهيل مستشفى الشيخ ضاري في قضاء الحسينية وادخاله بالخدمة بعد وصول نسبة انجازه الى 98 بالمئة .

وقال المحافظ ، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “مشروع توسعة مستشفى الشيخ ضاري سيسهم بشكل كبير بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقضاء الحسينية والمناطق المجاورة له”.

وبين أن “المشروع شارف على الانتهاء ونحن بصدد مراحل التنسيق مع وزارة الصحة لتزويد المستشفى بالأسرة بغية افتتاحه خلال الاسابيع المقبلة “.

واضاف العطا “المشروع تضمن اضافة مركزين للحروق والباطنية بسعة 350 سرير “، مؤكدا ان “محافظة بغداد تعتزم اكمال مشروع الاضافة للمستشفى حتى يصل واقع المستشفى الف سرير لتكون مستشفى نموذجية لقديم جميع الخدمات الطبية بكافة الاختصاصات “. انتهى25س

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