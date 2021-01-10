الجهات الأمنية لم تصدر أي تعليق رسمي.. تقرير يتحدث عن تزايد حالات الانتحار بين الشباب الإيزيدي

2021/01/10 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أهالي ضحايا

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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سجلت محافظة دهوك والأقضية التابعة لها، 9 حالات لانتحار شباب وفتيات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراوحت أعمارهم بين الـ 15 عاما وحتى 25 عاما، وغالبيتهم من المكون الإيزيدي.

وقال عدد من ذوي الضحايا لـ (إن آر تي) إنهم لا يعرفون السبب الذي يدفع أبناءهم إلى الانتحار، كما انه لا توجد مشاكل اجتماعية واضحة، فيما أفاد أشقاء أحد الإيزيديين الذي أقدم على الانتحار، بان شقيقه انتحر داخل خيمته باحد مخيمات النازحين عند الساعة 7,30 مساء، حيث اكتشفت زوجة اخيه قيامه بشنق نفسه داخل الخيمة.

من جانبه ذكر ناشط ايزيدي، في تصريح خص به ( إن آر تي) ، ان "أسباب انتحار هؤلاء الشباب تختلف من شخص لآخر"، مؤكدا ان "هذه الحالة ليست طبيعية عندما يقدم هذا العدد من الشباب على الانتحار، وهذا يستدعي تدخل الجهات الحكومية والمنظمات الانسانية".

وأشار إلى ان "مشاكل الشباب عديدة وهي التي تدفعهم للانتحار، كما ان حالتهم النفسية متعبة، والأوضاع السياسية والأزمة المالية والاقتصادية تجعلهم يفكرون بالانتحار".

وفي سياق متصل لم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية في محافظة دهوك، فقط تم التأكيد على فتح تحقيقات بحالات الانتحار الأخيرة.

وكشف النائب السابق، قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، عن احصائية صادمة بعدد الايزيديين الذين اقدموا الى الانتحار خلال السنوات الماضية، نتيجة المعاناة والظروف الصعبة التي تعرضوا لها، حيث قال في بيان ان "حالات الانتحار للايزيديين في مخيمات النزوح وصلت من السنوات السابقة لحد الان الى اكثر من 250 حالة انتحار"، مشيرا الى ان "الاسبوع الماضي شهد اربع حالات انتحار، آخرها لفتاة انتحرت في مخيمات النزوح".

ووجه "نداء استغاثة" الى الحكومة العراقية وكل الشرفاء في العالم بانقاذ ما تبقى من الايزيديين، بتطبيع الاوضاع في سنجار، وقيام الحكومة بواجباتها الدستورية القانونية تجاه جميع ابناء الشعب العراقي وبالاخص اهالي سنجار وانتشالهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها، والتي انعكست سلبا على نفسيتهم ونتج عنها حالات انتحار كثيرة جدا.

يأتي ذلك بعد تسجيل حالتي انتحار جديدة الخميس الماضي، لشاب وشابة يسكنان في مخيمين للنازحين الايزيديين، حيث أقدمت فتاة لا يتجاوز عمرها 16 عاما على الانتحار شنقا في مخيم "بريسفي" المخصص للنازحين من قضاء سنجار، كما قام شاب آخر يبلغ من العمر 21 عاما، على الانتحار بعدها بساعات داخل مخيم "فايده" من دون معرفة الأسباب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق حذرت في تقرير الشهر الماضي، من تزايد حالات الانتحار على مدى السنوات الماضية، حيث أكدت أن أكثر من 590 شخصا في العراق في عام 2019 قضوا بسبب الانتحار، وحاول 1112 شخصا آخر الانتحار، 80٪ منهم من النساء، وفقا أرقام المنظمة الدولية.

ر.إ

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