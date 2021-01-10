أول تعليق لزيدان بعد تعثر ريال مدريد أمام أوساسونا

2021/01/10 | 16:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نادرا ما يظهر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، غضبه في المؤتمرات الصحفية التي تعقب مباريات فريقه، ولكن الحال اختلف بعد لقاء أوساسونا أمس السبت، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

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