2021/01/10 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الفياض: الموازنة يجب أن تراعي جميع حقوق المواطنين ونرفض المساس برواتب موظفي الإقليم

الفياض: الجانب الأميركي مطالب باحترام قرار البرلمان الخاص بسحب القوات من العراق

الفياض: كركوك تمثل انعكاسا لجميع أطياف الشعب العراقي

الفياض ردا على قرار العقوبات الأميركية: مستمرون في مسيرة ما بدأنا به

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