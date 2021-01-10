البصرة وكربلاء تستعدان للتظاهر تضامنا مع محتجي ذي قار

2021/01/10 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد متظاهرو البصرة وكربلاء للخروج باحتجاجات حاشدة في سوح الاحتجاج الرئيسة، وذلك تضامنا مع تظاهرات الناصرية والأحداث الأخيرة التي جرت فيها.

إذ قال عدد من المتظاهرين والناشطين في البصرة وكربلاء أن مجاميع من الشباب يستعدون للتظاهر في مدنهم لإعلان التضامن والدعم لمحتجي الناصرية، ورفضا لحملة الاعتقالات التي يتعرضون لها.

هذا وكان متظاهرو واسط وبابل والديوانية تظاهروا في وقت سابق من مساء السبت الماضي احتجاجا على اعتقال عدد من متظاهري الناصرية ورفضا لاستهداف منازل بعض الناشطين بالعبوات الناسفة واستخدام أساليب الترهيب ضدهم.

المصدر : فرنس برس AFP

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