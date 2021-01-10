اعتقال متورط بجريمة خورماتو

2021/01/10 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في قيادة شرطة خورماتو يوم الاحد، عن اعتقال متهم بجريمة قتل حدثت مؤخرا.

واوضح المصدر لـPUKmedia: ان قوة امنية تمكنت اليوم وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، القبض على متورط بقتل الطفل كريم نوري سعيد " 14 عاما"، ورمي جثته قرب القضاء.

واضاف: ان التحقيقات مازالت مستمرة في القضية.

وكانت القوات الامنية في خورماتو قد عثرت في 2021/1/1، على جثة الطفل المغدور قرب نهر " اوسبي" جنوبي القضاء وعليها اثار التعذيب والطعن.

PUKmedia عمر اواره

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