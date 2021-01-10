رئيس الجمهورية: المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية

2021/01/10 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 10 كانون الثاني 2021 في قصر السلام ببغداد، وزير الداخلية عثمان الغانمي.

وفي بداية اللقاء، هنأ السيد الرئيس، وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية، مشيداً بدورهم والتضحيات التي يقدمونها من أجل أمن المواطنين، لافتاً إلى أن الواجبات المناطة على عاتق الشرطة تتطلب بذل الجهود للارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني، من أجل تسهيل وتطوير مهام عملهم، ويوفر أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف سيادته أن المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري لترسيخ الاستقرار في البلاد والحفاظ على الأمن الداخلي العام، والحفاظ الانتصار ضد الإرهاب، ومكافحة الجريمة لينعم المواطنين بالأمن والأمان.

من جانبه، استعرض الغانمي خطط الوزارة للارتقاء بعملها وجهوزية قواتها لحفظ أمن المواطنين، مثمناً اهتمام رئيس الجمهورية بعمل الوزارة ودعمه المتواصل بمجال تطويرها بمختلف صنوفها.

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