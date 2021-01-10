الخدمات النيابية تعتزم استضافة عدد من المسؤولين والمحافظين داخل البرلمان

2021/01/10 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، استضافة محافظين ومدراء عامين الدوائر الخدمية لبحث التخصيصات المالية لكل محافظة .

وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “اللجنة تعتزم استضافة ثلاث محافظين مع مدراء دوائر البلدية والماء والمجاري لكل محافظة لمناقشة التخصيصات المالية “.

وأضافت أن “اللجنة ستبحث مع المحافظين المشاريع الخدمية الجديدة والمتلكئة منها”، مشيرة إلى أن “هناك استضافة مرتقبة لوزيرة البلديات نازنين محمد على خلفية التلكؤ الحاصل داخل الوزارة”.

وأكدت أن “الاستضافة ستشمل كل ثلاث محافظات مجاورة مع مدراء دوائرها لبحث التخصيصات المالية بالإضافة إلى تخصيص الأموال للمشاريع الجديدة المهمة”.

وفي وقت سابق، اتهمت عبد المطلب وزيرة البلديات نازنين محمد بالتقاعس عن اداء واجبها في تسيير عمل الوزارة.



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