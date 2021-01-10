سي ان ان : الايام الاخيرة في ولاية ترامب وضعت البلاد بمفترق طرق خطير

2021/01/10 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اعتبرت شبكة سي أن ان الامريكية ، الاحد، ان الايام الاخيرة في ولاية ترامب ادخلت امريكا في حالة من الفوضى، ولكن حتى مع اقتراب النهاية ، يبدو أن كل ساعة تحمل تهديدًا جديدًا للديمقراطية الأمريكية الهشة.

وذكر تقرير للشبكة ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “ومع بقاء اقل من اسبوعين على تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه ، فان الولايات المتحدة تعيش حالة من التوتر وهي غير متيقنه مما سيحدث ، فيما اذا استمر ترامب بالتحريض على العنف او يواصل بفظاظة ،كما يفعل دائما، في التشكي او البحث عن منافذ جديدة بعد ان تم اغلاق حسابه في تويتر “.

واضاف التقرير انه ” واعترافا بحالة عدم الاستقرار اكد مصدر مقرب من نائب الرئيس مايك بنس ان الاخير لايستبعد استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور لعزل ترامب فيما اشار الى ان ترامب وبنس لم يتحدثا منذ يوم الاربعاء الماضي على خلفية الاحداث في مبنى مجلس الشيوخ “.

وبين ان ” حالة التمرد والشغب التي حدثت في مبنى الكابيتول هيل قد وضعت البلاد على مفترق طرق خطير و قد يطرح الديمقراطيون في مجلس النواب جولة جديدة من إجراءات المساءلة هذا الأسبوع ، وهذه المرة بشأن دور ترامب في التحريض على أعمال الشغب القاتلة”.

واشار التقرير الى ان ” الديمقراطيين إذا تقدموا إلى الأمام ، فيمكن أن يواجه الجمهوريون مرة أخرى اختبارًا علنيًا لولائهم، فيما يبدو أن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص على استعداد للتحدث بقوة ، ناهيك عن التعهد باتخاذ إجراءات ضد الرئيس “.

من جانبه قال المؤرخ الشهير للرؤساء الامريكان ريتشارد هوفستاتر إن ” مرض جنون العظمة ليس جديدا لدى الرؤساء الامريكان ، لكنه في ظل ترامب الان اصبح الحالة زيادة في التطرف من جانب الحزب الجمهوري، وانتقل هذا التطرف بثبات من الأطراف إلى مركز السلطة السياسية في واشنطن وعواصم الولايات في جميع أنحاء البلاد “.



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