2021/01/10 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس برهم صالح يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس برهم صالح يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).