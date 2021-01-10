2021/01/10 | 16:18 - المصدر: عين العراق

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الأحد 10 يناير 2021 | 04:10 مساءً

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الزراعة تدفع "الوجبة الاخيرة" من مستحقات مسوقي الذرة الصفراء

اعلنت وزارة الزراعة، دفع الوجبة الاخيرة من مستحقات الفلاحين من مسوقي الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وذكرت الوزارة في بيان، انه"بناءً على توجبه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بضرورة دفع مستحقات الفلاحين وتخفيف معاناتهم بغية تشجيعهم علي الزراعة، باشرت معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء التابعة لشركة مابين النهرين العامة للبذور احدى تشكيلات وزارة الزراعة بدفع المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء (الدفعة الاخيرة) للموسم الزراعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ وحسب أسبقية التسويق وتسلسل المعاملات"|.



واهابت الوزارة بكافة مسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ بـ"مراجعة معامل الذرة الصفراء التابعة للشركة فوراً لاجل أستلام مستحقاتهم المالية مستصحبين معهم كافة الاوراق الثبوتية بشأن الكميات المسوقة للشركة".

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