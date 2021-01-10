ائتلاف المالكي يهاجم مقتدى الصدر .. وقفت ضد تسليح الجيش في الولاية الثانية

2021/01/10 | 16:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون عضو لجنة الامن النيابية عدنان الاسدي ، التيار الصدري ، بالوقوف حجر عثرة أمام تسليح الجيش العراقي في أيام الولاية الثانية لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي زعيم الائتلاف.

وقال الاسدي في مقابلة متلفزة إن “رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي لم يقف ضد الجيش العراقي كما قال المتحدث باسم زعيم التيار صلاح العبيدي أو حاول اضعافه وهو فعلاً من بناه بعد عام 2003 بقصد وتخطيط وتدبير”.

واضاف “بالعودة الى ارشيف المواقف والمقابلات للأعوام التي شهدت ولاية المالكي الثانية نرى بوضوح ان من كان يسعى لإضعاف الجيش ومنع تسليحه وهناك من ذهب لروسيا وطلب عدم تسليح الجيش ومن بينهم التيار الصدري وأطراف كردية”.

وتابع إن ” العضو في كتلة الاحرار التابعة للتيار النائب السابق مها الدوري سبق وقالت أن العراق لا يحتاج إلى تسليح الجيش والشيخ صلاح العبيدي كان واقفاً جنبها في أحد المؤتمرات الصحفية”.

ورداً عن سؤال عن سبب حصول نكسة حزيران 2014 التي شهدتها الولاية الثانية للمالكي قال الاسدي “ما حدث في الموصل عملية انهيار مقصودة ومدعومة اقليمياً ودولياً بهدف منع وصول زعيم ائتلاف دولة القانون للولاية الثالثة وهذا الامر اقر به أحد الوزراء الاميركيين” حسب قوله.

وكان المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، أكد في مقابلة متلفزة ان المالكي نفذ الاجندة الاميركية بإضعاف القوات الامنية العراقية.

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وقفت ضد تسليح الجيش في الولاية الثانية 7 SKY TV.

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