الصحة تسجل 607 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/01/10 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 607 اصابة بـ وباء كورونا و 1752 حالة شفاء اضافة الى وفاة 14 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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