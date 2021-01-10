مفوضية اربيل تبدأ بتحديث سجل الناخبين وتسجيل الكيانات السياسية

2021/01/10 | 16:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مدير مكتب اربيل الانتخابي للمفوضية، عبدالرزاق كوران، عن البدء بتحديث سجل الناخبين، وأفتتاح 53 مركزا في عموم مدينة اربيل بما في ذلك الاقضية والنواحي.

وقال كوران، في تصريح خص به nrt عربية، اليوم الاحد 10 كانون الثاني 2021، ان "هناك نسبة كبيرة من قبل المواطنين بدأت بتحديث البيانات البايومترية واستلام بطاقة الناخب"، واضاف ان "هناك تعاون بين المفوضية في اربيل ودائرة الهجرة والمهجرين حيث تم استلام قوائم باسماء كافة النازحين ".

واوضح كوران، ان "الكيانات السياسية والاحزاب والتحالفات بدأت بالتسجيل منذ يوم 9/1 ولغاية 16 من الشهر الجاري، فضلا عن ذلك، فقد تم استلام قوائم بأسماء المرشحين للانتخابات التي اعلن عنها في وقت سابق، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمزمع اجراءها في السادس من حزيران المقبل 2021".

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