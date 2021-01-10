2021/01/10 | 16:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد وفاة 14 شخصًا خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، بعد تسجيل مئات الحالات الجديدة

سجل العراق 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 10 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 607 إصابات، و14 حالة وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1752 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 92%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 33 ألفًا، 123 منهم تحت العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 600 إصابة جديدة في العراق.. ومؤشر الضحايا يعاود الارتفاع) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 600 إصابة جديدة في العراق.. ومؤشر الضحايا يعاود الارتفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).