الزراعة تعلن دفع الوجبة الثانية من مستحقات مسوقي بذور الحنطة

2021/01/10 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يعلن إدخال بيانات أكثر من مليوني موظف في بنك المعلوماتأعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الموظفين المسجلين في بنك المعلومات الوظيفي لدى الجهاز المركزي للإحصاء، إلى اكثر من مليوني موظف من عموم مؤسسات الدولة العراقية.

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