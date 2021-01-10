العمل العراقية تبحث إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العمَّال

2021/01/10 | 16:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العمال، خلال الاجتماع الذي عقده معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، مشرق عبدالخالق مع لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال.وقالت الوزارة، في بيان …

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