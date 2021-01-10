تطورات أمنية متلاحقة في ذي قار

2021/01/10 | 16:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت محافظة ذي قار، منذ صباح اليوم وحتى الساعة، تطورات أمنية متلاحقة.

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