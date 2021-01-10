3 موجات برد تجتاح اقليم كوردستان

2021/01/10 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، هطول امطار غزيرة نهاية الاسبوع الجاري.

وذكرت المديرية خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الامطار تبدأ بالهطول ابتداء من الـ 15 كانون الثاني وتستمر حتى نهاية الشهر.

واضاف: ان 3 موجات من الامطار ستجتاح اقليم كوردستان بعضها متقطعة، مشيرا الى ان نسبة الامطار مقارنة مع العام المنصرم، اقل بنسبة 73.8 ملم.

وكان المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، قد اعلن في بيان السبت، عن تساقط الثلوج على محافظات اقليم كوردستان نهاية الاسبوع الجاري.

PUKmedia ترجمة

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