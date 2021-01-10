2021/01/10 | 16:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة المنازعات تحدد المرافعة الاولى لإلغاء لجنة تدير الاولمبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة المنازعات تحدد المرافعة الاولى لإلغاء لجنة تدير الاولمبية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة المنازعات تحدد المرافعة الاولى لإلغاء لجنة تدير الاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).