بيان من شرطة كربلاء بشأن حريق اليوم

2021/01/10 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من شرطة كربلاء

تناولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده حريق في كربلاء في منطقة مابين الحرمين الشريفين أو بالقرب من العتبة الحسينية المقدسة ،

وهنا نود أن نبين أن الحريق بعيد تماماً عن منطقة مابين الحرمين الشريفين وإنما حصل الحريق في حسينية قيد الإنشاء في شارع الشيخ أحمد الوائلي بالقرب من فندق هدى الوالي ولا توجد أي أضرار بشرية ،

كما قد تم إخماد النيران بسرعة قياسية من قبل رجال الدفاع المدني في كربلاء المقدسة وتمت السيطرة على هذا الحريق ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث .

هذا وندعو الجميع الى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات والأخبار الكاذبة أو الترويج لها.

مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت/العلاقات والإعلام

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