مع ارتفاع أسعار النفط.. توجه نيابي جديد بشأن الاستقطاعات من الرواتب - عاجل

2021/01/10 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله ، توجه لجنته لحماية رواتب الموظفين في موازنة 2021.وقال عبد الله في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إنه "بعد انجاز القراءة الثانية لمشروع موازنة 2021 غداً سنتفرغ للتعديلات التي نراها ضرورية ونأمل ان تكون جاهزة للتصويت بعد التعديلات بداية شباط المقبل".وأضاف "بالنسبة لرواتب والموظفين والاستقطاع الضريبي منهم ، المالية النيابية ماضية بحمايتهم خاصة وانهم تضرروا مرتين الاولى بسبب خفض قيمة الدينار امام الدولار والثانية عبر فرض ضرائب على دخولهم وربما سيصار إلى السماح بالاستقطاعات من الدرجات العليا فقط".وأكد إن "فرض ضريبة الدخل يجب ان تشرع بقانون خاص وليس عبر الموازنة لان هذا التوجه يخالف قانون الادارة المالية".وحول الحلول البديلة لرفد الموازنة بالاموال قال إن "هناك مجالا لتعظيم الايرادات مع ارتفاع اسعار النفط وايضاً عبر محاربة الفساد والكمارك وبالتالي بالامكان ايجاد بدائل لخفض الرواتب او فرض استقطاعات".

وفي وقت سابق ، أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي ندى شاكر جودت، الاثنين (4 – 1 – 2021)، وجود رفض برلماني لفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، ضمن مشروع قانون موازنة لعام 2021.

وقالت جودت، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان “مجلس النواب العراقي، لا يمكن ان يوافق على ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2021، فهي تؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للموظف البسيط، وهناك رفض كبير لها من كل النواب من مختلف الكتل”.

وبينت ان “مجلس النواب، سيناقش بدقة هذه الفقرة من قبل اللجان المختصة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم سيتخذ قرار رسمي بشأنها برفضها بشكل نهائي او اجراء تعديل عليها، بما لا يؤثر على المستوى المعيشي للموظف، وهذا الأمر سيتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة، كون بعض التعديلات تحتاج الى موافقة حكومية، لضمان عدم الطعن بها لاحقاً”.

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