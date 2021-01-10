الزراعة تباشر بتسليم الدفعة الثانية من مستحقات مسوقي بذور الحنطة

2021/01/10 | 16:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الزراعة ومن خلال شركة مابين النهرين العامة للبذور، المباشرة بتسليم الدفعة الثانية من مستحقات مسوقي بذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “باشرت وزارة الزراعة ومن خلال مواقع تنقية وتعفير بذور الحنطة التابعة لشركة مابين النهرين العامة للبذور بدفع المستحقات المالية لمسوقي بذور …

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