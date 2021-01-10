الفياض: العقوبات الامريكية لاقيمة لها وسنبقى ندافع عن العراق ولن نتغير

2021/01/10 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ،ان العقوبات الامريكية التي فرضت عليه لا قيمة لها .وقال خلال كلمة بالحفل التأبيني الذي اقيم اليوم في كركوك لاستذكار قادة النصر ،ان الكثير طلبوا منا التعليق على العقوبات وانا لا اريد التكلم واثقل على الذين جاؤا لاستذكار الشهداء ..مضيفا سنبقى نحافظ على الامانة والعهد ولا نقيم وزنا للعقوبات وسنبقى ندافع عن وحدة العراق ولن نتغير .وقال ان مشروعنا هو بناء الوطن والحفاظ على وحدته واحترام الخصوصية الثقافية والعشائرية والقبليه ..مؤكدا ان العراق لن يستقر الا بتنفيذ قرار البرلمان بسحب القوات الاجنبيه منه .واوضح ان كركوك تنعم بالامن وكنت مع محافظ كركوك بجولة وشاهدت وضع كركوك المستقر والامن .وقال ان حل مشكلة كركوك يكون باتفاق ابنائها داعيا لحلول تعطي الحق للجميع لا غالب ولا مغلوب .وتابع ان سلاحنا في الحشد وجميع القوات الامنية والبيشمركة يجب ان يكون للدفاع عن العراق ./انتهى

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