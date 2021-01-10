صحة اقليم كردستان تعلن تسجيل 68 اصابة جديدة بفايروس كورونا و 6 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية

2021/01/10 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/علنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان تسجيل 68 اصابة جديدة بفايروس كورونا و 6 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان في بيان أن الفرق الطبية سجلَّت 68 اصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليكون عدد الوفيات منذ تفشي الجائحة في الاقليم ولغاية الآن 3424، مشيرة الى شفاء 968 مريضا من الوباء ليصل عدد حالات التعافي الكلي الى 79970.وكانت حالات الوفاة الجديدة على الشكل التالي:اربيل 2، السليمانية 2، دهوك 1، كرميان 1.اما الاصابات الجديدة فقد توزعت على الشكل التالي:اربيل 11، السليمانية 35، دهوك 20، كرميان 2./إنتهى

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