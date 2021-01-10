الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 27 متهماً بينهم 4 نساء ببغداد

2021/01/10 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأحد، إلقاء القبض على 27 متهماً من بينهم 4 نساء في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد....

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