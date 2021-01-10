اول لقاء يعقده الفياض بعد دخوله لائحة العقوبات الامريكية

2021/01/10 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أهمية مواصلة ملاحقة خلايا داعش وتعزيز سلطة الدولة....

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