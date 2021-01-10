رئيس الجمهورية لوزير الداخلية: المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري

2021/01/10 | 16:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، وزير الداخلية عثمان الغانمي.وفي بداية اللقاء، هنأ الرئيس، وزير الداخلية، “بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية”، مشيداً “بدورهم والتضحيات التي يقدمونها من أجل أمن المواطنين”.ولفت إلى أن “الواجبات المناطة على عاتق الشرطة تتطلب بذل الجهود للارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني، من أجل تسهيل وتطوير مهام عملهم، ويوفر أفضل الخدمات للمواطنين”.وأضاف أن “المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري لترسيخ الاستقرار في البلاد والحفاظ على الأمن الداخلي العام، والحفاظ الانتصار ضد الإرهاب، ومكافحة الجريمة لينعم المواطنين بالأمن والأمان”.من جانبه، استعرض الغانمي “خطط […]

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