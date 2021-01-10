2021/01/10 | 16:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض معلقاً على إدراجه بلائحة العقوبات الامريكية: لا نقيم وزناً لذلك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 16:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض معلقاً على إدراجه بلائحة العقوبات الامريكية: لا نقيم وزناً لذلك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض معلقاً على إدراجه بلائحة العقوبات الامريكية: لا نقيم وزناً لذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).