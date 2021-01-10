رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الارتقاء بالمنظومة الأمنية لمكافحة الجريمة وترسيخ الاستقرار

2021/01/10 | 16:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، وزير الداخلية عثمان الغانمي، فيما أكد ضرورة الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية لمكافحة الجريمة وترسيخ أمن واستقرار المواطنين.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في بداية اللقاء، هنأ الرئيس صالح ، وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية، مشيداً بدورهم والتضحيات …

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