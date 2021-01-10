كورونا العراق: الشفاء يقترب من 557 الفاً في24 ساعة والاصابات والوفيات تستمر بالتدني

2021/01/10 | 16:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل اكثر من 600 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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