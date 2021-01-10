بنطال طفل وأشلاء جثث.. تحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة

2021/01/10 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تحديد موقع الصندوقين الأسودين لطائرة بوينغ التي تحطمت قبالة سواحل العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات الاندونيسية الأحد، في خطوة من شأنها مساعدة المحققين على معرفة أسباب الحادث.

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