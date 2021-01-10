لندن تجمع مليار دولار للمساعدة في توزيع اللقاح على الدول النامية والفقيرة

2021/01/10 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – جمعت المملكة المتحدة من حلفائها مليار دولار (820 مليون يورو) من أجل مساعدة “الدول المعرضة” للحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأحد قبل زيارة افتراضية للأمين العام للأمم المتحدة إلى لندن.وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا المبلغ الذي تم جمعه بشكل أساسي من […]

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