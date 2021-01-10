استقالة وزيرة نمسوية اقتبست معلومات في رسالة الماجستير من دون الاشارة الى المصدر

2021/01/10 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا, 10-1-2021 (أ ف ب) – أعلنت وزيرة العمل والعائلة والشباب في النمسا كريستين أشباخر مساء السبت استقالتها بعد سنة من تسلمها مهامها، غداة اتهامها بسرقة أعمال جامعية عدة.وأوضحت أشباخر المنتمية إلى حزب المستشار سيباستيان كورتز المحافظ، في بيان استقالتها من منصبها بهدف “حماية عائلتها”، منددة بـ”العدائية والتلاعب السياسي والهجمات” الموجهة ضدها بـ”قوة […]

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