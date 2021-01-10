روما يخطف تعادلاً قاتلاً من انتر ميلان

2021/01/10 | 17:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تمكن روما من حصد نقطة غالية ضد إنتر ميلان في المباراة التي جمعت بينهما، وانتهت بهدفين لكل فريق، على ملعب أوليمبكو بالعاصمة الإيطالية.

تعادل قد يكون بطعم المرارة للفريقين، ولكن نظرًا لظروف المباراة فهو ربما يكون عادلًا، بعد أن تسيد روما الشوط الأول، وسيطر إنتر على الثاني.

تقدم روما عن طريق بيليجريني في الدقيقة 17 بعد تألق هندانوفيتش وتصديه للعديد من الكرات الخطيرة للذئاب في الربع ساعة الأولى.

سيطر روما على الشوط الأول ولم يظهر إنتر ميلان أي ردة فعل خلال الـ45 دقيقة الأولى.

في الشوط الثاني، سرعان ما تغيّر إنتر ميلان، تعادل أولًا عن طريق ميلان سكرينيار في الدقيقة 56 برأسية قوية سكنت شباك لوبيز.

في الدقيقة 63، تمكن النجم المغربي أشرف حكيمي من تسجيل التعادل بطريقة رائعة بيُسراه في مرمى أصحاب الأرض.

سيطر إنتر ميلان على المباراة، وغاب روما تمامًا عن مناطق الخطورة، وتراجع كثيرًا.

كونتي قرر اجراء تبديل بخروج النجم أشرف حكيمي في الدقيقة 82 ودخل بدلًا منه ألكسندر كولاروف، وبعد خروج نجم المباراة المغربي، تمكن روما من الوصول لمرمى هندانوفيتش.

فرصة تلو الأخرى في أقل من دقيقتين، قبل أن يتمكن جيانلوكا مانشيني من تسجيل التعادل في الدقيقة 86.

تعادل لم يخدم أي فريق، وربما يكون أفضل بالنسبة لـ ميلان.

ليصبح إنتر 37 نقطة خلف ميلان المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما روما يأتي ثالثًا بـ 34 نقطة.



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