ذي قار.. الافراج عن الناشط احسان الهلالي بعد 3 أيام من اعتقاله (صورة)

2021/01/10 | 17:32 - المصدر: NRT عربية

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ساحة الحبوبي وسط الناصرية

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منذ 8 دقیقة

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أفاد مراسلنا في محافظة ذي قار، الاحد، بافراج السلطات الامنية عن الناشط المدني احسان الهلالي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.

وقال مراسلنا نقلا عن الناشط المدني سجاد العربي اليوم، (10 كانون الثاني 2021)، ان "الاجهزة الامنية في محافظة ذي قار افرجت عن الناشط احسان الهلالي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله من وسط ساحة الحبوبي".

وأوضح العربي، ان "تهم كيدية وراء اعتقاله، وتمت اسقاطها جميعها"، فيما أشار إلى ان "الساعات المقبلة ستشهد الافراج عن عدد من المعتقلين الاخرين".

وأكد الناشط المدني، ان "ساحة الحبوبي ماضية بانشطتها التصعيدية في حال عدم الامتثال لمطالب المحتجين والتي من ابرزها اطلاق سراح المعتقلين والتحقيق في قتلهم".

وتشهد محافظة ذي قار منذ ليلة الخميس الماضي تجددا للاحتجاجات في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، عقب اعتقال الناشط احسان الهلالي، إذ انتشر متظاهرون ليلا في عدد من المناطق، وقاموا بقطع طرق بالاطارات المشتعلة.

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