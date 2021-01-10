توجيهات جديدة من المرور العامة لفك الاختناقات في بغداد

2021/01/10 | 17:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه مدير المرور العامة اللواء طارق حسين، الاحد، مديرتي مرور بغداد (الكرخ - الرصافة) بمضاعفة الجهود، فضلا عن استمرار الوجبة الصباحية بالعمل حتى الساعة الـ 3 مساء.

وذكرت المديرية في بيان تلقت NRT العربية نسخة منه (10 كانون الثاني 2021)، أنه "نظراً للزخم المروري الحاصل في الشوارع والتقاطعات والساحات وخصوصاً اوقات الذروة ومن اجل خدمة المواطنين مستخدمي الطريق، وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين المنتسبين في مديريتي مرور بغداد الكرخ والرصافة بتقديم الجهد المضاعف".

وأضاف أنه "يجب كذلك مشاركة الوجبة الصباحية مع اخوتهم الوجبة المسائية لغاية الساعة الثالثة مساء من اجل امتصاص الزخم المروري في اوقات الذروة".

وأشار إلى أن "هذا الجهد يصب في خدمة البلد وتقليل معاناة المواطنين في هذه الاوقات قدر المستطاع"، متمنيا "من المنتسبين ان يكونوا قدر هذه المهمة والمسؤولية التي انيطت بهم وان يكون عملهم ثمرة جهد متواصل في التخفيف من الاختناقات المرورية وتقديم الخدمة الافضل للمواطن".

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