رئيس الجمهورية: الإعلام الحر المهني ضرورة لدعم وتصحيح المسار الديمقراطي في البلاد

2021/01/10 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، أن الإعلام الحر المهني ضرورة لدعم وتصحيح المسار الديمقراطي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، عدداً من رواد الصحافة في العراق بحضور وزير الثقافة حسن ناظم، مشيداً بما قدّموه عبر مسيرة طويلة في مجال عملهم ودورهم في تقويم الأداء السياسي وتنوير المجتمع".

وأكد الرئيس صالح بحسب البيان، أن "الصحافة على اختلاف أشكالها تلعب دوراً مهماً في تقويم الحياة السياسية والاجتماعية، باعتبارها عنصراً أساسياً في دعم وتصحيح المسار الديمقراطي في البلد وحماية حقوق المواطنين، ودعم الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد"، مضيفاً أن "الصحافة مهنة مقدسة، وتساهم في تشخيص مظاهر الخلل وتضع المسؤولين في مواقعهم المختلفة تحت مجهر الرصد، وتراقب أداء هيئات الدولة ومؤسساتها وتحقق في الأخطاء والسلوكيات وتكشف عـن أوجه القصور".

وتابع، أن "تحقيق هذه الأهداف العليا والتي تمثل جوهر العمل الصحافي لابد أن يكون مقترنا بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير المحفوظة في الدستور، وتعزيز الإعلام الحر المهني باعتباره العامل الأساسي الضامن والمعزز لمسار الديمقراطية في البلد، ووسيلة لإطلاع الرأي العام بالمعلومات الدقيقة بعيداً عن التأثيرات الجانبية، ويلبي تطلعات المواطنين في إيصال معاناتهم ومطالبهم إلى الجهات المسؤولة".

وأشار إلى أن "الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية بالغة بعد حراك شعبي ورأي عام واسع يُجمع على عدم استحالة استمرار الوضع الحالي، ويدعو للتغيير وتصحيح المسارات، ولابد من أن تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى، تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات والضغوط لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد يحقق طموحات المواطنين".

واستمع رئيس الجمهورية من أعضاء الوفد من الصحفيين الرواد إلى شرح حول عملهم، وثمّنوا جهوده ومتابعته المتواصلة للشأن الثقافي والصحفي في البلد، كما تبادل الرئيس صالح معهم الآراء حول عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام إضافة إلى جملة من المسائل المتعلقة بقطاع الصحافة والإعلام، والشأن السياسي والاجتماعي العام".

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