اصابات بين متظاهرين والقوات الامنية في الناصرية

2021/01/10 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بتسجيل اصابات بين صفوف متظاهرين والقوات الامنية في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "صدامات وقعت بين متظاهرين والقوات الامنية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية".

واضاف ان "ذلك تسبب بوقوع اصابات بين الجانبين، تم نقلهم الى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".

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