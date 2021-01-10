وزير العمل: الحكومة حسمت موضوع الشمول الجديد لذوي الإعاقة في موازنة 2021

2021/01/10 | 17:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عادل الركابي، إن الوزارة تمكنت من إضافة تخصيصات مالية إلى موازنة هيئة الحماية الاجتماعية وكذلك هيئة رعاية ذوي الإعاقة، وستعمل على زيادة سقف الإعانة مع فتح شمول جديد للأسر التي هي دون مستوى خط …

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