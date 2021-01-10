قول في السياسة - الهيموت عبدالسلام

2021/01/10 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام 1/ لا يعود ضعف الممارسة السياسية في المغرب فقط للعزوف والشعور بالإحباط والخذلان من السياسة ومن ممارسيها والخوف من الاعتقال وطغيان القمع والتضييق وانغلاق النسق السياسي وتكريس السياسة بميزان القبيلة والزاوية وانصراف الكثير للتجارة والفن والرياضة والعمل الجمعوي وتحويل السياسة لغنيمة وأداة لتوسيع قاعدة الطبقة المسيطرة ، هذه بعض العوامل فقط لمقاربة ضعف الممارسة السياسية في المغرب.2/ينبغي أل ......





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