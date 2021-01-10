نسور واخذ الحيف؛ وذياب الجسور..!؟ - ذياب مهدي محسن

2021/01/10 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن منتصف شهر حزيران، انتهت الامتحانات السنوية، في الكليات والمعاهد، وانا في السنة ما قبل الآخيرة، وكنت الأول على دفعتي..



حملت حقيبتي من القسم الداخلي في الوزيرية، بعد ليلة جميلة وامسية وسهريه مع زميلاتنا وزملائنا الفنانين مستقبلا، حيث تمتعنا بتوديع السنة الدراسية الماضية، وتأملنا ان نكون سالمين بالعودة لقاعات الدرس ومشاغل الفن العملية في العام الدراسي القادم بعد ثلاثة اشهر، حينما نزاغل في الالتحاق با ......





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