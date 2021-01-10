2021/01/10 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دائرة العلاقات الخارجية لحكومة اقليم كوردستان، على ضرورة تطوير العلاقات في كافة المجالات، بمحافظة السليمانية.

جاء ذلك خلال زيارة دابان شدله نائب مسؤول الدائرة، يوم الاحد، لمبنى محافظة السليمانية.

شدله بحث مع محافظ السليمانية هفال ابو بكر، تطوير العلاقات وبرنامج وخطة الدائرة في دعم الحكومة المحلية، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات في مدينة الادب والثقافة بسائر المجالات.

من جانبه، سلط محافظ السليمانية الضوء على جهود ومهام المحافظة في تعريفها، بضمنها عضويتها في خطة وبرنامج الاتحاد الاوروبي بمجالي الدراسات العليا ودعم النازحين.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دابان شدله: ضرورة تطوير العلاقات في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دابان شدله: ضرورة تطوير العلاقات في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).