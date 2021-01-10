بيان من صحة الرصافة يعلن عن إنجاز بجهود مواجهة كورونا

2021/01/10 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة الرصافة تعلن ارتفاع نسبة حالات الشفاء الى اكثر من 97.3 % من فيروس كورونا بعد تسجيل 75 حالة شفاء .

#اعلام صحة الرصافة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.عبد الغني الساعدي عن ارتفاع نسب الشفاء الى اكثر من 97.3 % بعد تسجيل 75 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في انجاز جديد.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 75 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد جهود كبيرة بذلت من قبل المؤسسات الصحية جبارة بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم مؤسسات صحة الرصافة والدائرة لتصبح 71672 حالة شفاء ..

وافاد الساعدي ان "حالات الشفاء التي سجلت اليوم توزعت ضمن المناطق : مدينة الصدر 13 حالة شفاء توزعت على المحلات والقطاعات التابعة لها .



وبقية الحالات توزعت ضمن المناطق التالية :

11 حالة شفاء في منطقة البلديات .



و 10 حالات شفاء في منطقة النهروان .



و 9 حالات شفاء في كل من الكرادة و حي النصروكذلك الزعفرانية .



و 7 حالات شفاء في منطقة الحبيبية .



و 4 حالات شفاء في منطقة حي تونس .



و 3 حالات شفاء في جانب صحة بابل .

واوضح ان "نسب الشفاء جاءت بعد المتابعة المستمرة والاشراف على البروتكول العلاجي ومتابعة الحالات المرضية الحرجة في الانعاش والنظام الغذائي وخدمة صحية وفندقية في المؤسسات الصحية بشكل ممتازواضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 71672 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية"

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