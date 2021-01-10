انتشار امني مكثف في النجف وصدامات بين محتجين غاضبين والقوى الامنية

2021/01/10 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ شهدت الطرق الرئيسية القريبة من مركز النجف انتشارا امنيا مكثفا وصدامات متفرقة بين محتجين غاضبين والقوى الامنية بالمحافظة .وقام عدد من المحتجين باشعال النيران في الاطارات المستعملة .وقامت القوى الامنية بتفريق المحتجين الغاضبين باستخدام الهروات ما ادى وقوع اصابات بين الجانبين ./انتهى.

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