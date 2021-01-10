2021/01/10 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وجهت اللجنة المالية النيابية ، كتاباً رسميا الى وزارة المالية لبيان رأيها في ادراج الفقرة الخاصة بموظفي عقود مفوضية الانتخابات في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 من عدمه .وناقشت اللجنة المالية ، خلال لقائهـا عدداً من موظفي عقود مفوضية الانتخابات ، مطالب موظفي العقود ، مؤكدة سعيها الدائم لنيل جميع موظفي العقود والأجراء اليوميين لاستحقاقاتهم رغم الازمة المالية التي فرضتها جائحة كورونا ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يخاطب المالية رسميـا لادراج فقرة موظفي عقود مفوضية الانتخابات في الموازنة العامـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يخاطب المالية رسميـا لادراج فقرة موظفي عقود مفوضية الانتخابات في الموازنة العامـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).